Медик объяснил, как обезопасить себя при походе на каток в пандемию

Специалист посоветовал избегать переохлаждения дыхательных путей. В морозную погоду лучше не идти на каток и остаться дома.

«Я для катания на коньках выбирал бы погоду не холоднее минус 15 градусов. При более низкой температуре есть риск, что из-за холодного воздуха при интенсивном катании может быть переохлаждение дыхательных путей», — подчеркнул врач.

Помимо прочего, важно соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытых помещениях, таких как раздевалка. Также необходимо помнить о масочном режиме. Однако, если на льду находится только два человека, можно и снять средство индивидуальной безопасности.

Напомним, что в столице при посещении катков масочно-перчаточный режим обязателен в раздевалках, пунктах выдачи коньков, кассах и холлах. На бесплатных катках города сотрудники ограничивают выход на лед, чтобы людей не было слишком много. На платные ледовые площадки пускают по сеансам.