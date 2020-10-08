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    08 октября 2020, 10:12

    Медик объяснил, как изменился план лечения коронавируса

    Полина Петрова

    Заведующий кафедры медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев объяснил, как изменился план лечения коронавируса, пишет РИА ФАН.
    Медик объяснил, как изменился план лечения коронавируса

    «Принципиально изменился подход к терапии. Он очень отличается от первых подходов. Он позволяет во много раз эффективней лечить пациента, потому что определена тактика лечения», — подчеркнул специалист.

    Он рассказал о рекомендациях, предложенных Министерством здравоохранения России. Одной из них является рекомендация № 8.1, в которой на современном уровне расписано правильное ведение пациента. Также он напомнил о стандартизированных мерах защиты от COVID-19.

    При этом способы защиты от заражения остались прежними. Яковлев отметил, что лучше всего от инфицирования предохраняет тщательное мытье рук и закрытие дыхательных путей.