Медик объяснил, как изменился план лечения коронавируса

«Принципиально изменился подход к терапии. Он очень отличается от первых подходов. Он позволяет во много раз эффективней лечить пациента, потому что определена тактика лечения», — подчеркнул специалист.

Он рассказал о рекомендациях, предложенных Министерством здравоохранения России. Одной из них является рекомендация № 8.1, в которой на современном уровне расписано правильное ведение пациента. Также он напомнил о стандартизированных мерах защиты от COVID-19.

При этом способы защиты от заражения остались прежними. Яковлев отметил, что лучше всего от инфицирования предохраняет тщательное мытье рук и закрытие дыхательных путей.