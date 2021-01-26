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    26 января 2021, 13:42

    Медик объяснил, что запрещено делать за день до прививки от коронавируса

    Полина Петрова

    Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что запрещено делать за день до прививки от коронавирусной инфекции, информирует сайт NEWS.ru.
    Медик объяснил, что запрещено делать за день до прививки от коронавируса

    Эксперт уточнил, что перед этой процедурой лучше не употреблять спиртные напитки.

    «Всех волнует алкоголь, и я тут скажу, что лучше не напиваться. Это изменяет печень, а она влияет на формирование иммунитета. Табак, еда — все остальное можно», — отметил Жемчугов.

    По его словам, на результат вакцинации больше всего влияет простуда. Так, если человек болеет, необходимо отложить прививку до выздоровления. И сначала нужно сделать тест на антитела. При их наличии процедуру переносят на шесть месяцев.

    Ранее доктор медицинских наук Наталья Эйсмонт рассказала, когда в России предположительно может начаться третья волна распространения коронавируса. Она уверена, что вспышка может произойти в весеннее время. При этом ее нельзя будет назвать полноценной волной. Как считает специалист, стоит ожидать лишь сезонной активизации, которую есть возможность предупредить.