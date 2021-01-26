Медик объяснил, что запрещено делать за день до прививки от коронавируса

Эксперт уточнил, что перед этой процедурой лучше не употреблять спиртные напитки.

«Всех волнует алкоголь, и я тут скажу, что лучше не напиваться. Это изменяет печень, а она влияет на формирование иммунитета. Табак, еда — все остальное можно», — отметил Жемчугов.

По его словам, на результат вакцинации больше всего влияет простуда. Так, если человек болеет, необходимо отложить прививку до выздоровления. И сначала нужно сделать тест на антитела. При их наличии процедуру переносят на шесть месяцев.

Ранее доктор медицинских наук Наталья Эйсмонт рассказала, когда в России предположительно может начаться третья волна распространения коронавируса. Она уверена, что вспышка может произойти в весеннее время. При этом ее нельзя будет назвать полноценной волной. Как считает специалист, стоит ожидать лишь сезонной активизации, которую есть возможность предупредить.