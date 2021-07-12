Медик объяснил ажиотаж вокруг вакцины от коронавируса «КовиВак»

Вакцина от коронавируса «КовиВак» стала такой популярной, потому что ее просто вводить, а еще она считается редкой. Об этом рассказал главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский.

«Во-первых, это однокомпонентная вакцина — однократного введения достаточно для завершения вакцинации. Во-вторых, вакцины произведено очень мало, поэтому при выборе именно этой вакцины приходится заниматься ее поисками», — рассказал Максим Терский в интервью агентству «Прайм».

При этом эксперт заявил, что пока сложно сказать о преимуществах или недостатков препарата, потому что вакцина находится еще в процессе клинических испытаний. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «КовиВак» закончился в городе за день. Желающим привиться именно этой прививкой придется ждать следующей поставки. Вакцину «КовиВак» создали специалисты Центра Чумакова.

Медик напомнил, что после двух этапов вакцинации «Спутник V» более чем у 90% привитых организм вырабатывает иммунитет с высоким антительным ответом. Вакцинация, по словам Терского, лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.