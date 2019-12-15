Доктор назвал главную опасность резкого похолодания

«Происходит сбой в снабжении (организма — прим. ред.) кислородом. Это самое главное, что может быть. Могут быть легкие варианты гипоксии, то есть недостатка кислорода из-за сужения сосудов во время холодов», — рассказал Ревич. Основная функция кровеносной системы — это доставка кислорода к сердцу и головному мозгу. С возрастом эластичность сосудов и вязкость крови меняется, поэтому резкое похолодание может привести помимо гипоксии к инсульту.

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Медик призвал с особым вниманием в период холодов следить за своим состоянием. Ревич рекомендовал прислушиваться к организму, больше отдыхать и быть предельно аккуратными со сменой медикаментозных препаратов. Перед тем, как начать принимать другие лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом.

По данным Гидрометцентра, этой зимой в России будут чаще обычного отмечаться резкие перепады температуры.