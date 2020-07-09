Медик назвал ежедневную норму по арбузу

Обычно никто не ограничивается 100 граммами арбуза. В итоге получается, что раствор сахара быстро поступает в организм и усваивается, чем резко повышает уровень сахаров в крови. И здесь речь не обязательно про глюкозу, но еще и про фруктозу. При потреблении арбузов в большом количестве происходит разбалансировка обмена веществ. А это приводит к артериальной гипертонии и атеросклерозу.

Кроме того, опасен избыток жидкости. Особенно это касается людей с нарушением водно-солевого обмена, при сердечно-сосудистых заболеваниях и недостаточности кровообращения. Также этот пункт стоит взять на заметку лицам старше 50-60 лет, страдающих артериальной гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом, недостаточностью кровообращения и почечными заболеваниями.

В дынях же сахара содержится в 1,5 раза больше, чем в арбузах.