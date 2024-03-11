Здоровье 11 марта 2024, 11:03 Медик Максимов: тофу и бобы поддержат стройность и здоровье мышц

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Добавление в рацион тофу, бобов, птицы и рыбы поможет поддержать стройность и здоровье мышц весной. Об этом рассказал специалист центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов в беседе с РИАМО.

По его словам, организму важно получать достаточное количество белка. Перечисленные продукты будут способствовать энергии и активности. Также в рацион стоит добавить овощи и цельнозерновые продукты, которые богаты клетчаткой.

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«Это поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы и облегчит усвоение питательных веществ», — отметил Максимов.