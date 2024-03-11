Здоровье 11 марта 2024, 11:02 Медик Максимов посоветовал есть салат из фруктов и орехов после тренировки

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Весной при избыточных физических нагрузках в рацион стоит добавить салат из фруктов и орехов. Он станет отличным вариантом полезной пищи после тренировок, сообщил РИАМО специалист центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов

По его словам, в такой салат можно добавить яблоки, груши, ягоды и любые орехи. Блюдо будет богато витаминами, минералами и здоровыми жирами. Кроме того, после тренировок полезно съесть курицу с овощами на гриле.

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«Приготовьте кусочки курицы с сезонными овощами (перец, кабачок, баклажан) на гриле. Это легкое, белковое блюдо, которое удовлетворит ваш аппетит после тренировки», — отметил Максимов.