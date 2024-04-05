Здоровье 05 апреля 2024, 13:49 Медик Лебедев: удалять клеща удобнее всего специальной клещевой отверткой

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В России участились случаи укусов клещей. Вынимать их следует правильно, для этого удобнее всего использовать специальную клещевую отвертку, сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев сайту aif.ru.

По словам специалиста, чем раньше получится вынуть насекомое, тем лучше, поскольку при долгом контакте клеща с кровью риск передачи инфекции становится выше. Вынимать клеща нужно медленно, аккуратно и без резких движений, передала «Вечерняя Москва».

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Не стоит мазать кожу ацетоном или маслом. После удаления клеща следует как можно быстрее отнести в лабораторию для комплексного исследования, добавил Лебедев.