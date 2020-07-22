Медик из Владимирской области заразился коронавирусом дважды

Он пояснил, что работающие с пациентами врачи так же заражаются коронавирусной инфекцией и после страдают от пневмонии.

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что болезнь не только тяжело протекает, но и надолго выводит человека из строя. Он призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, поскольку риск заражения до сих пор очень велик.

Всего во Владимирской области выявили 5333 случая заражения коронавирусом. После лечения выздоровели 4774 пациента. Количество летальных исходов составило 116.