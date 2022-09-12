Терапевт Декканова рассказала, как побороть осеннюю сонливость | 360°

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Терапевт Декканова рассказала, как побороть осеннюю сонливость

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С наступлением осени многие люди сталкиваются с сонливостью. Однако, по мнению экспертов, подобное состояние является нормальным в период холодов. Врач-терапевт Клинической больницы Святителя Луки Виктория Декканова дала советы, как побороть сонливость. Об этом сообщило издание «Санкт-Петербург».

«Осенью продолжительность дня сокращается, поэтому мы все хотим спать. Вместе с этим хотим еще и вкусненько покушать», — рассказала медик.

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По словам эксперта, для нормального самочувствия осенью важно питаться правильной едой. Кроме того, специалист порекомендовала соблюдать режим сна — на отдых нужно тратить минимум семь часов.

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В качестве завтрака, по словам Деккановой, подойдет овсяная каша. Однако само по себе это блюдо вряд ли подарит заряд бодрости. Вместе с ним стоит употребить кусок сыра, масла или яйцо. Овсянку также можно заменить на гречневую кашу, так как она является источником белка.

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