Медик-блогер рассказал, что делать при ожоге языка

Врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, что делать человеку, который обжег язык горячим чаем или кофе, сообщило радио Sputnik.

«Ожог языка не будет отличаться от любого другого ожога, и действовать нужно точно так же. Если ошпарились, когда глотнули горячего чая или супа, то наберите прохладной воды в рот и подержите — так нужно делать в течение 5-10 минут», — отметил специалист.

Далее необходимо действовать, отталкиваясь от тяжести поражения слизистой. При первой степени можно ничего не делать. Если язык будет болеть, можно выпить таблетку обезболивающего. Когда во рту появляются волдыри, нужно проконсультироваться с врачом. Возможно поражение нижележащего мышечного слоя.

Ранее специалисты рассказали, что при выборе солнцезащитного крема нужно обращать внимание не только не состав, но и на тип кожи человека. Еще один важный фактор — интенсивность ультрафиолетового излучения в регионе. Лучи спектра B (UVB) проникают в верхние слои кожи и могут вызвать сухость, воспаление, даже солнечный ожог. Именно эти лучи связаны с появлением загара, а также отвечают за синтез витамина D в организме.