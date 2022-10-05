Medical Xpress: шпинат и капуста способствуют развитию у детей | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Medical Xpress: шпинат и капуста способствуют развитию у детей

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Вместо привычных витаминных комплексов необходимо давать детям разнообразное и сбалансированное питание, чтобы их рост и развитие проходили правильно. Об этом Medical Xpress рассказал педиатр больницы Университета Кентукки (США) Джордж Фукс.

Он посоветовал родителям давать своим детям брокколи, капусту, шпинат, морковь, сладкий картофель, тыкву. Все эти овощи, по его словам, обеспечат ребенка достаточным уровнем витамина А, написали «Известия».

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Врач также добавил, что получить витамины группы В можно из цельнозерновых продуктов, зеленых овощей, бананов, витамин С — из апельсинов, киви, помидоров, дыни, клубники и сладкого перца, а витамин K — из репы и сои.

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