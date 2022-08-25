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    25 августа 2022, 14:23

    Медэксперты заявили, что грейпфрут полезен для нормализации сна

    Оксана Лавнюженко

    Грейпфрут оказывает положительное влияние как на эмоциональное, так и на физическое здоровье человека, в том числе способствуя нормализации сна. Об этом написало издание «Якутск.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Красота и Здоровье».

    Медэксперты заявили, что грейпфрут полезен для нормализации сна

    Медики отметили, что в грейпфруте содержится большое количество витамина C, необходимого для поддержания иммунной системы, сообщило ИА Nation News.

    Обеспечить качественный сон человеку позволяет витамин РР, которого также предостаточно в составе фрукта.

    Специлаисты отметили, что грепфрут следует употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку он способствует поддержанию эластичности сосудов.

    Ранее россиянам назвали полезные свойства абрикосов. По словам экспертов, этот фрукт улучшает состояние кожи и волос благодаря богатому химическому составу, а также облегчает зуд, вызванный кожными заболеваниями и солнечными ожогами.