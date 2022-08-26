Медэксперты: авокадо снижает уровень холестерина

За счет содержания в авокадо большого количества пищевых волокон он может снижать уровень холестерина в крови, а также нормализировать пищеварение и работу сердца. Об этом написал сайт Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и Здоровье».

Авокадо рекомендуется употреблять людям, которые мечтают избавиться от пары-тройки лишних килограммов. Кроме того, авокадо делает красивыми волосы и кожу благодаря жирным кислотам в составе, написало ИА Nation News.

Употребляя авокадо каждый день, можно укрепить зрение, а также снизить риск диабета, заключили медэксперты.