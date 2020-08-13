Чрезмерное употребление этого сладкого продукта может повысить риск развития сахарного диабета. Он также категорически противопоказан тем, у кого уже подтверждено это заболевание. Врачи предупреждают, что мед может резко изменить уровень глюкозы в крови.

Полезные вещества содержатся в меде в «мизерном количестве», рассказала диетолог. Поэтому чтобы получить их как можно больше, нужно съесть большую порцию сладкого вязкого продукта. А это приведет к переизбытку простых углеводов, что в свою очередь плохо скажется на организме и приведет к развитию сахарного диабета, набору килограммов и ожирению.

По биохимическому индексу мед приравнивается к сахару. В нем содержится большое количество углеводов. Наливать его в ложку лучше только при возможности потратить полученные углеводы.

«Поэтому его нужно употреблять очень осторожно. Вы можете съесть одну-две чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить эти углеводы», — отметила Русакова.

Она посоветовала покупать только сертифицированный мед, проверенный на наличие вредных веществ. Мед — опасный продукт, потому что неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился, как его везли.

Диетолог порекомендовала есть мед с творогом, сырниками, запеканками, написала «Вечерняя Москва».