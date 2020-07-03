Гликемический индекс этого сладкого вязкого продукта равняется 60 единицам. Именно из-за этого резко повышается уровень глюкозы в крови, а поджелудочная железа начинает вырабатывать большое количество гормона инсулина. Таким образом, вес не сбавляется.

Помимо этого, частое употребление меда негативно сказывается на поджелудочной железе.

Кроме того, мед калориен: на 100 граммов приходится 304 килокалорий. Соответственно, одна столовая ложка равняется 64 килокалориям.

Продукт противопоказан детям младше года. В меде содержатся споры возбудителя ботулизма, которые «тяжелы» для несформированного кишечника младенца.

Мед также вредно добавлять в горячие напитки — молоко или чай. При высокой температуре продукт теряет полезные витамины и ферменты.