МЧС напомнило, что из водки нельзя сделать антисептик

Россияне вполне могут сделать антисептик в домашних условиях так, чтобы он соответствовал рекомендациям ВОЗ. Им следует обрабатывать руки для профилактики коронавируса. В МЧС подчеркнули, что водка для этих целей не подходит.

Памятка с советами специалистов опубликована на сайте ведомства. Чтобы сделать антисептик самим, нужно использовать этанол концентрацией 99% или 99,8-процентный изопропиловый спирт.

Источник фото: МЧС РФ

Жидкость можно смешивать с 3% перекисью водорода, глицерином и водой — как кипяченой, так и дистиллированной. Специалисты указали, в каких пропорциях брать тот или иной компонент.

Полученный антисептик советуют перелить в небольшие пластиковые или стеклянные емкости, чтобы было удобно пользоваться дезинфицирующим средством. Перед использованием стоит подождать 72 часа: за это время все вредные микроорганизмы, если они попали во флакон, будут уничтожены.

Замена спиртового раствора на водку бесполезна: процент спирта в ней слишком низкий, и для приготовления антисептика его недостаточно. В чистом виде спирт использовать в МЧС тоже не рекомендуют.

«Это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду, появлению микротрещин, в которые может проникнуть вирус», — заключили в ведомстве.

Накануне российским регионам предложили бесплатно раздать 21 миллион литров конфискованного алкоголя. В Минфине считают, что из спиртного можно производить антисептики для профилактики коронавируса.