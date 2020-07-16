McDonald’s выпустил коллекцию купальников из переработанного мусора

Австрийский McDonald’s выпустил лимитированную коллекцию купальников, которые изготовлены из переработанных трубочек для питья и найденных в Мировом океане пластиковых отходов.

В коллекции представлены мужские шорты для плавания и женский монокини-купальник с принтом в полоску. Все вещи были придуманы и разработаны австрийским брендом Poleit. Компания специализируется на экологичной моде, информирует сайт «Дни.ру».

По словам создателей купальников, такие идеи помогают привлечь внимание людей всего мира к проблеме загрязнения окружающей среды. Тираж костюмов ограничен. Все экземпляры уже разыграны в СМИ и на страницах компании в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сеть McDonald`s в России собирается отказаться от зарубежной продукции в грядущем году. Компания планирует довести долю российских поставщиков продуктов в меню до 100%. В настоящий момент российская продукция используется на 99%. Из иностранных позиций в меню апельсиновый сок, а также некоторые десерты.