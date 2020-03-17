McDonald’s начал закрывать свои рестораны в США из-за коронавируса

С 17 марта в ресторанах McDonald’s в Соединенных Штатах нельзя будет поесть в обеденных зонах. Однако бары и киоски самообслуживания, доставка и продажа еды на вынос будут доступны для всех.

Компания не сообщает, как долго рестораны останутся на частичном карантине.

Напомним, в Америке число заразившихся коронавирусом достигло 4287 человек. 74 инфицированных жителей погибли. 17 зараженных смогли вылечиться. С 13 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за всеобщей паники и объявления пандемии в Штатах начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки. В магазинах наблюдается дефицит продуктов и средств гигиены.

Почти 20 штатов закрыли все школы на две недели.

Самое большое количество зараженных наблюдается в Вашингтоне, Калифорнии и Нью-Йорке. Высокая смертность от коронавируса зафиксирована в Вашингтоне.