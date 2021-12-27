Матвиенко заявила о необходимости полной вакцинации россиян от коронавируса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации от коронавируса среди россиян. По ее словам, только так можно достичь коллективного иммунитета. Об этом Матвиенко сказала журналистам во время пресс-конференции, ее слова привело РИА «Новости».

«Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые привились, проявив свою ответственность, и все-таки обратиться с просьбой к тем, кто еще этого не сделал: мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна стопроцентная вакцинация наших граждан», — высказала свою позицию Матвиенко.

Она отметила, что сейчас ситуация в коронавирусом в стране не безоблачная, но стабильная. Это подтверждают российские медики. Активная вакцинация населения с ноября по декабрь дала свои результаты: теперь во многих регионах заболеваемость снизилась. Но при этом нужно понимать, что до победы над вирусом россиянам еще далеко.

До этого Матвиенко призывала россиян внимательнее отнестись к поездкам в новогодние праздники — заявила, что это связано с большим риском. Туристы могут просто не вернуться домой из-за новых ограничений, которые вводят во все мире в условиях распространения штамма «омикрон». Также председатель Совфеда допускала введение ковид-ограничений на федеральном уровне в России.