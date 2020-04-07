    07 апреля 2020, 11:30

    Материал для имплантов с обеззараживающими свойствами разработали в России

    Ольга Ситникова

    Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» получили биосовместимый материал. Он убивает бактерии в имплантах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на международный научный журнал Applied Surface Science.

    По информации газеты «Взгляд», раньше с риском бактериальной инфекции на месте установки импланта боролись при помощи антибиотиков. Однако бактерии могли приспособиться к лекарствам.

    Специалисты научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза НИТУ «МИСиС» создали покрытие для титановых имплантатов. Оно состоит из оксида титана с наночастицами серебра и платины и уничтожает до 100% бактерий. Материал ускорит деление клеток костной ткани и защитит от образования бактериальной пленки.

    По словам пресс-службы НИТУ «МИСиС», в будущем исследователи повысят биоактивность и бактерицидные свойства имплантов.