Материал для имплантов с обеззараживающими свойствами разработали в России

По информации газеты «Взгляд», раньше с риском бактериальной инфекции на месте установки импланта боролись при помощи антибиотиков. Однако бактерии могли приспособиться к лекарствам.

Специалисты научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза НИТУ «МИСиС» создали покрытие для титановых имплантатов. Оно состоит из оксида титана с наночастицами серебра и платины и уничтожает до 100% бактерий. Материал ускорит деление клеток костной ткани и защитит от образования бактериальной пленки.

По словам пресс-службы НИТУ «МИСиС», в будущем исследователи повысят биоактивность и бактерицидные свойства имплантов.