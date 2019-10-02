Мать младенца-богатыря из Балашихи рассказала о непростой беременности

Ребенок-гигант родился в подмосковной Балашихе. Рост и вес малыша превышают все привычные стандарты.

В семье Тимковых появился на свет ребенок-богатырь. Мальчика назвали Евсеем. Он весит почти пять с половиной килограммов, его рост 58 сантиметров. Обычно дети рождаются весом три-четыре килограмма и ростом 54 сантиметра.

Старшая дочь Ева тоже родилась далеко не крошкой. Но когда Надежда Тимкова после УЗИ узнала, что ее второй ребенок весит больше пяти килограммов — она испугалась. Беременность проходила непросто.

«Самое главное, я думаю, слушаться врачей, от них очень многое зависит», — сказала Надежда Тимкова, житель Балашихи.

Роды прошли идеально и естественным способом, что редкость для таких случаев. Помогли врачи Балашихинского родильного дома. Выписка, оформление документов — Надя признается, так и не поблагодарили по-человечески тех, кто помог ее сыну появиться на свет. Старшая дочка с бабушкой, муж утром сходил за цветами — самое время навестить родильный дом. Евсей стоически переносит дорогу, не издает ни звука, характер нордический.

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«Приехали поблагодарить вас, сказать спасибо всему вашему коллективу, всему роддому, ухаживают за нами, помогают, подсказывают — за все спасибо», — сказала Надежда Тимкова, жительница Балашихи.

К долгим разговорам заведующий отделением новорожденных Денис Аксенов не привык. Смущается от излишнего внимания. Чтобы занять руки делом, приглашает на осмотр.

«Чтобы 5400 — это единственный случай за время работы нашего роддома. И тем более роды через естественные родовые пути — это уникальный случай и для роддома, и для всей Московской области», — сказал Денис Аксенов, заведующий отделением новорожденных ГБУЗ МО «Балашихинский роддом».

На сегодняшний день вес ребенка — 5460. Аппетит у Евсея, как у настоящего богатыря, отменный. А Надежду Тимкову в Балашихинском роддоме запомнили и ждут снова. Уж очень хорошо у нее получаются такие богатыри.