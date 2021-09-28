Массовые мероприятия временно запретили в Чувашии

Проведение культурно-массовых мероприятий временно запретили в Чувашии. Такое решение власти региона приняли из-за роста заболеваемости ковидом.

«Внесены изменения в указ главы Чувашской Республики, <…> который приостанавливает проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных», — сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Теперь подобные мероприятия нельзя будет проводить в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания и в других общественных местах. Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения. Запрет снимут только после улучшения эпидемической ситуации в регионе.

За прошедшие сутки в Чувашии выявили 82 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии врачи зафиксировали 33 797 случаев инфицирования в регионе. Вылечить удалось 30 568 пациентов. Скончались после заражения 2293 человека. По всей России насчитывается более 7,4 миллиона случаев заражения.