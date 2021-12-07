Массовые мероприятия в закрытых помещениях отменили на Ямале с 7 декабря

Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко ввела запрет на проведение в регионе массовых спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в закрытых помещениях. Ограничение вступило в силу 7 декабря. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Причиной нововведения послужило ухудшение эпидемиологической ситуации. К примеру, на прошлой недели 255 человек из 10 тысяч заболели ОРВИ, что выше предыдущих показателей на 109%. Также на четверть выросло количество госпитализаций.