Массовые мероприятия отменят в Башкирии из-за распространения коронавируса

Глава республики сообщил, что хоть на данных момент на территории Башкортостана нет зараженных коронавирусом, но он готов увеличить безопасность граждан. Для этого он предпримет меры для предотвращения распространения заболевания и для защиты населения.

Система лечения больных уже готовится на тот случай, если в Башкирии зафиксируют жителя с подозрением на коронавирус. Штаб операторов «Горячей линии» будет увеличен, чтобы все звонившие смогли получить всю необходимую информацию.