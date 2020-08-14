Массовую вакцинацию россиян от коронавируса пообещали начать в конце года
«Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января», — заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью «Интерфаксу».
В настоящий момент в России пока есть ограниченное количество вакцин, они предназначены для конкретных групп населения, в первую очередь из групп риска.
Кроме того, Гинцбург отметил, что в другие страны Россия будет продавать не сам препарат, а технологию его производства, чтобы международные партнеры сами производили его «на новых или имеющихся мощностях». Поэтому выход на внешний рынок никак не повлияет на количество и качество вакцин для россиян.
Также Гинцбург заметил, что уже 17 августа будет принято решение о публикации данных исследования вакцины в одном из международных журналов. Издания сами предложили свои кандидатуры.