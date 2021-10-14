Китайский врач исключил победу над пандемией при помощи массовой вакцинации

Массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но снизит число осложнений и смертей от инфекции, которую вызывает возбудитель. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил на Международной неделе индустрии биофармакологии в Шанхае заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун.

В качестве примера эксперт привел ситуацию в Сингапуре, где прививки от коронавируса сделали 80% населения страны, но при этом число новых случаев заражения продолжает расти.

«Мы не в состоянии взять под контроль распространение заболевания посредством вакцинации. Основной целью прививок является снижение до минимального уровня опасности осложнений», — пояснил Чжан Вэньхун.

Эксперт подчеркнул, что вакцинация все также необходима. Несмотря на то, что коронавирус мутировал и теперь заражает все большее количество людей, количество летальных исходов в странах, где привито максимальное количество людей, значительно сократилось.

Выход из пандемии Чжан Вэньхун увидел только в достижении коллективного иммунитета, который может сформироваться за счет тех, кто сделал прививку или перенес заболевание.