Массовое заражение детей коронавирусом случилось в российском лагере

Коронавирус подтвердился у 66 ребят и восьми сотрудников детского лагеря «Байлак» в Туве. Проверку сотрудники Роспотребнадзора начали, когда у одного из воспитанников появились симптомы ОРВИ. Об этом говорится в сообщении республиканского Минздрава.

Тест на коронавирус у первого ребенка оказался положительным, и в лагере ввели ограничительные мероприятия.

После сдачи анализов у 66 детей и восьми сотрудников подтвердился коронавирус. Всех инфицированных изолировали на территории Аграрного лицея для дальнейшего медицинского сопровождения.

Детей и сотрудников лагеря, которые сдали отрицательные тесты, временно разместили в общежитии Строительного техникума.

Республиканское управление Роспотребнадзора начало расследование в связи с массовым заражением. Выяснилось, что лагерь работал с наполняемостью 75%. Там находились 174 ребенка и 33 сотрудника. Весь персонал лагеря прошел обследование на коронавирус.

Сразу после выявления первого случая временно исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалыг поручил Министерству здравоохранения региона держать ситуацию на контроле и усилить профилактические мероприятия.

За минувшие сутки в республике зафиксировали 46 случае заражения коронавирусом. Чаще всего инфицируются люди в возрасте от 30 до 49 лет.