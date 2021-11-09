Массовое заболевание детей произошло в уральском санатории

Несколько десятков детей, проходивших лечение в екатеринбургском санатории «Изоплит», обратились к врачам с признаками инфекции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что с 6 по 7 ноября к медикам обратились 43 ребенка с признаками инфекции. Все они проходили лечение в детском санатории «Изоплит».

В прокуратуре заявили, что территориальное подразделение Роспотребнадзора выявило в ходе проверки нарушения санитарных норм и правил. В ближайшее время прокуроры оценят соблюдение санитарного законодательства и то, насколько быстро дети получили медицинскую помощь.

Издание 66.RU со ссылкой на заявление региональной прокуратуры уточнило, что у заболевших детей подтвердилось несколько случаев острой респираторной вирусной инфекции. Еще несколько маленьких пациентов могут болеть гриппом.

Родители детей заявили, что после вспышки заболевания сотрудники санатория не стали объявлять карантин, а просто отправили всех заболевших домой. Как рассказала изданию E1.RU мама одного из мальчиков, перед отъездом ей передали справку, что ребенок полностью здоров и может посещать школу. Хотя у сына уже тогда были температура и кашель. Отдельно собеседница журналистов отметила, что справка выдана задним числом, а ее просили подписать бумагу, что она не имеет никаких претензий.