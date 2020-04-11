Массовое выздоровление россиян с коронавирусом спрогнозировали в Роспотребнадзоре

По его мнению, у большинства пациентов состояние оценивается как средней тяжести, поэтому можно сделать вывод, что многие вылечатся к маю. Доля тяжелых больных небольшая — около 20%. Их лечение может занять до двух месяцев, подчеркнул Малеев.

Так когда же в России эпидемия закончится? Накануне российские специалисты назвали самый оптимистичный сценарий. По их мнению, в лучшем случае это начало июня 2020 года. И это при условии, если большинство россиян будут соблюдать режим карантина, а вирусологи — разрабатывать вакцину от коронавируса.

Кстати, накануне в Роспотребнадзоре презентовали сразу три вида вакцин. Но пока не понятно, когда их исследования завершатся, — впереди еще много лабораторных испытаний.

В России также готовятся к выпуску экспресс-тестов на определение коронавируса. Провериться можно будет за несколько минут.

Всего в мире от COVID выздоровели более 376 тысяч пациентов. В нашей стране на сегодняшний день подтверждено 11 917 случаев COVID-19. 795 человек выздоровели, 94 пациента с коронавирусом спасти не удалось.