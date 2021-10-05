Массовое ПЦР‐тестирование на коронавирус внедрят в Москве

В Москве через одну-две недели повсеместно внедрят массовое ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, написало РИА «Новости».

Тестирование на коронавирус уже начали внедрять в местах скопления людей, в МФЦ и ТЦ, отметил мэр Москвы.

«Через неделю — через две разовьем эту систему до масштабной», — доложил Собянин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно привить еще почти 36 миллионов человек. Кроме того, часть привитых россиян нужно ревакцинировать — таких 7,6 миллиона человек, сказала она.

В России накануне установили очередной антирекорд по смертности пациентов от ковида. За прошлые сутки скончались 895 инфицированных. Положительный результат теста получили еще 25 110 человек, из них 3827 — в Москве. Зато из больниц выписали 18 568 переболевших. Однако общее число всех случаев заражения в России с начала пандемии достигло 7 637 427. А за весь период было сделано более 194 миллионов ПЦР-тестов.