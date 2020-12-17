Массовое производство вакцины «Спутник V» началось в России

«Производство вакцины перешло в большие биореакторы, которые позволяют его массово наладить», — заявил он.

По словам Дмитриева, собственные промышленные производства российской вакцины запустили в Индии, Корее, Бразилии и Китае. По словам главы РФПИ, это позволит удовлетворить спрос на «Спутник V» на мировом рынке.

«Спутник V» стал первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Его разработали в центре имени Гамалеи. Он предназначен для граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Вторым зарегистрированным препаратом стала разработанная в центре «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона».

Первые партии этих вакцин поступили в регионы на этой неделе для проведения масштабной вакцинации. Пока прививки получат врачи и учителя. Вакцинация проходит на добровольной основе. После дополнительных поставок препаратов прививать начнут всех желающих.

Перед инъекцией нужно сдать ПЦР-тест и кровь для анализа на антитела. Также стоит отказаться от употребления спиртного за день до укола и на три дня после. Сохранять осторожность, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию специалисты рекомендуют в течение шести недель после второго укола, чтобы добиться формирования иммунитета.