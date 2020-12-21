Массовая вакцинация в Казахстане начнется в феврале

В Казахстане планируют с февраля 2021 года начать массово прививать людей вакциной «Спутник V», которую будут производить на территории республики. В первую очередь прививки сделают медикам, педагогам и студентам.

Дату вакцинации анонсировал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

«Массовая вакцинация [вакциной] „Спутник V“, произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты», — уточнил Мамин.

Прививку также получат сотрудники правоохранительных органов и контингент медико-социальных учреждений. Препарат введут и представителям групп риска с хроническими заболеваниями.

В Карагандинском фармацевтическом комплексе начали производить российскую вакцину «Спутник V». На базе предприятия рассчитывают в несколько этапов сделать два миллиона доз препарата. Его разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ. Это первая зарегистрированная в мире вакцина против COVID-19.