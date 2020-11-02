Массовая вакцинация от коронавируса «ЭпиВакКороной» начнется в 2021 году

Планируется, что вакцину «ЭпиВакКорона» начнут использовать для массовой вакцинации жителей в 2021 году. В ноябре–декабре текущего года препарат пройдет пострегистрационные исследования.

Об этом сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов порталу стопкоронавирус.рф.

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году», — заявил он.

Максютов добавил, что россияне смогут вакцинироваться бесплатно. Сделать прививку сможет каждый желающий — вакцинация будет проходить на добровольной основе.

Директор центра «Вектор» напомнил, что в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава страны, приоритетной вакцинации подлежат несколько категорий россиян. Речь идет обо всех сотрудниках медорганизаций, работниках образовательных учреждений, общественного транспорта, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, торговли, а также правоохранителях.

Кроме того, в этот перечень входят сотрудники гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий, а также других организаций, чья работа связана с непосредственным контактом с большим числом людей.

Максютов подчеркнул, что одним из основных преимуществ вакцины центра «Вектор» является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.