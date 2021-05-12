Нерешительность и отрицание назвали причиной катастрофических масштабов пандемии

«Токсичный коктейль» из нерешительности и отрицания привел к катастрофическим масштабам пандемии коронавируса. Об этом заявили эксперты Независимой панели по подготовке и противодействию пандемии (IPPPR).

По словам бывшего президента Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф, нынешнюю ситуацию с коронавирусом можно было предотвратить. Сделать этого не удалось из-за большого количества ошибок, допущенных на местном и глобальном уровне.

Она подчеркнула, что существующая система не смогла защитить людей от пандемии. Коронавирус вырос до катастрофических размеров из-за нерешительности и отрицания проблемы.

«Плохие стратегические решения, нежелание бороться с неравенством и раскоординированная система — вот что создало тот токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический кризис для человечества», — заявила бывший лидер Либерии.

Согласно данным института Джонса Хопкинса, за все время пандемии коронавирусом заразились более 159,8 миллиона жителей разных стран. Умерли после инфицирования более 3,3 миллиона человек.