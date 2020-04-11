Масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

Масштабная дезинфекция пройдет в воскресенье, 12 апреля. Особое внимание уделят дворам больниц и поликлиник. Всего в мероприятии задействуют больше четырех тысяч единиц техники. Это специальные моечные машины. А там, где техника не проедет, будут убирать сформированные бригады.

Бирюков подчеркнул, что все это абсолютно безопасно — средства обработки одобрены Роспотребнадзором. Дезинфицирующие препараты давно применяются для уборки поверхностей в учебных заведениях и в сетях общественного питания.

Это уже не первая масштабная дезинфекция. Ранее в Москве и области проводились подобные мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее власти Москвы сообщили, что все работы по благоустройству пока на паузе до особо распоряжения. Исключения сделают только для аварийных работ и мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

11 апреля из-за увеличения числа зараженных власти Москвы и Подмосковья объявили о дополнительных мерах. Так, в регионе с 13 апреля постепенно введут пропускной режим. Первые пропуска выдадут для поездок на работу, затем — на другие цели.