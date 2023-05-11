Здоровье 11 мая 2023, 18:01 Массажист Таранов рассказал, с помощью каких методик можно легко похудеть Массажист Таранов заявил, что антицеллюлитный и лимфодренажный массаж помогут похудеть

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Ускорить процесс похудения можно с помощью массажа. Такой информацией поделился основатель студии массажа «Здоровое тело» Павел Таранов. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, массаж помогает улучшить кровообращение и эластичность кожи. Самыми полезными вариантами являются антицеллюлитный и лимфодренажный, а также баночный, аппаратный и медовый. Однако важно совмещать подобный подход с тренировками и правильным питанием.

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«Например, при лимфодренажном применяются мягкие техники на отток лимфы, а антицеллюлитный является более грубым и глубоким видом», — отметил Таранов.