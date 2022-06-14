Массажист Коренев посоветовал не заниматься самомассажем

Некоторым людям лучше избегать самомассажа. Массажист инклюзивного салона Влад Коренев рассказал, кому подобная процедура может принести вред. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Специалист отметил, что к подобной процедуре не стоит прибегать людям с высокой температурой, а также в случае плохого самочувствия. Кроме того, не стоит делать самомассаж страдающим от острых вирусных заболеваний, нарушения кожного покрова, повышенного артериального давления, артроза и остеопороза.

«Если у вас выраженный варикоз, то воздействие на эти участки запрещено. Делайте легкий самомассаж только выше указанных зон, а массаж щетками в таких случаях запрещен категорически. Лучше ограничиться контрастным душем и компрессионным бельем», — пояснил Коренев.

Специалист пояснил, что самомассаж должен быть безболезненным. К профессионалу стоит обращаться в том случае, если возникают болезненные ощущения, а также присутствует усталость.