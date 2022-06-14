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    14 июня 2022, 11:49

    Массажист Коренев посоветовал не заниматься самомассажем

    Арина Бобкова

    Некоторым людям лучше избегать самомассажа. Массажист инклюзивного салона Влад Коренев рассказал, кому подобная процедура может принести вред. Об этом сообщила Lеntа.ru.

    Специалист отметил, что к подобной процедуре не стоит прибегать людям с высокой температурой, а также в случае плохого самочувствия. Кроме того, не стоит делать самомассаж страдающим от острых вирусных заболеваний, нарушения кожного покрова, повышенного артериального давления, артроза и остеопороза.

    «Если у вас выраженный варикоз, то воздействие на эти участки запрещено. Делайте легкий самомассаж только выше указанных зон, а массаж щетками в таких случаях запрещен категорически. Лучше ограничиться контрастным душем и компрессионным бельем», — пояснил Коренев.

    Специалист пояснил, что самомассаж должен быть безболезненным. К профессионалу стоит обращаться в том случае, если возникают болезненные ощущения, а также присутствует усталость.