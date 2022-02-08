Массажист Яременко дал совет по устранению головной боли

Массажист Владимир Яременко рассказал, что точечный массаж поможет справиться с головной болью, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, он отметил, что это полезно и для нервной системы.

«Точечные надавливания ускоряют процесс циркуляции крови, что способствует снятию зажимов и напряжения в голове и шее. Более 100 точек располагается на голове, лице, руках и стопах», — объяснил Яременко.

Он отметил, что есть несколько точек в зоне головы и шеи, воздействие на которые избавляет от головной боли. Это точки бай-хуэй — на между кончиками ушей, серединой лба и макушкой, фэн-чи — с двух сторону от середины шеи, выше линии роста волос и фэн-фу — на линии позвоночника в углублении у основании шеи. Такой массаж улучшит кровоснабжение мозга и расслабит мышцы.

Также поможет стимуляция определенных точек на лице: инь-тан — во впадинке между бровями, цуань-чжу — у основания бровей, цзин-мин — около уголков глаз.

Кроме того, эффективен и массаж точек на руках и стопах, но тут важно выяснить причину, чем спровоцирована головная боль.