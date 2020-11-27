Массаж сочли эффективным способом реабилитации после COVID-19

Пациенты, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме, могут быстрее восстановиться благодаря специальным видам массажа. Больным со специфическими заболеваниями легких его делают «уже тысячелетия».

Заслуженный врач России и рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал в эфире радио Sputnik, что в первую очередь благодаря массажным процедурам увеличивается процентное содержание кислорода в крови.

«Лимфодренажную функцию нашего организма никто не отменял, массаж как никакой другой метод стимулирует эту функцию, а также стимулирует работу ворсинчатого эпителия наших бронхов», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что специальные виды массажа призваны реабилитировать пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. Однако подобные процедуры больным с хроническими обструктивными болезнями легких делают «уже столетия, тысячелетия». Эффект от них благотворный: процентное содержание кислорода в крови увеличивается.

Кабычкин добавил, что подбирать массаж нужно индивидуально, учитывая степень поражения легких. Максимального эффекта можно достичь, если сочетать его с другими видами лечения.

«Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания», — заметил врач.

Каждый метод, подчеркнул он, работает и сам по себе, но в комплексе результативность намного выше. Массаж и физиопроцедуры, заключил Кабычкин, должен назначать специалист.