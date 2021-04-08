Названы условия отмены масок в офисах

В закрытых помещениях существует наибольший риск заражения, поэтому в офисах все еще нужно носить медицинские маски. Очень важно также систематически проветривать помещение. Кроме того, сейчас фиксируется гораздо большее чем прошлым летом число заражений. Новая вспышка может произойти в любое время и в любом месте.

Об этом радио Sputnik заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Эпидемия не закончилась, поэтому нельзя забывать и о санитайзерах, и о необходимости мыть руки.

«Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций. Она может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют», — сказал Покровский.

Академик подчеркнул, что россияне обязаны соблюдать профилактические меры, этот выбор не является добровольным. Покровский заявил, что санитарные инструкции по своей силе — вторые после законов.

В Роспотребнадзоре объяснили, что отменять масочный режим в России нельзя, иначе может произойти вспышка заболеваемости как в Европе. Маски лучше снять после формирования коллективного иммунитета.