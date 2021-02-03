Доктор Мясников призвал отказаться от ношения масок и перчаток

Защитные маски и перчатки при гриппе и других инфекциях не являются надежными средствами защиты от COVID-19. С таким заявлением выступил врач Александр Мясников.

«Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем», — заявил Мясников в беседе с НСН.

По его словам, и перчатки не являются эффективной мерой защиты против инфекции, потому что, как отметил Мясников, «коронавирус — не клещ, он в кожу не впитывается и не переносится руками».

«Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального», — отметил врач.

По мнению Мясникова, современные вакцины от коронавируса способны бороться со всеми его новыми мутациями. А для того, чтобы резко снизить количество тяжелых случаев и смертей, достаточно вакцинировать 30-40% населения. Но для спокойствия, по его словам, лучше привиться и получить собственную защиту. Врач отметил, что на сегодня в России есть две вакцины от коронавируса, и «на подходе и другие варианты».