Масочный режим ввели в Калужской области

Данная мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Подписал постановление об этом. Масочный режим обязателен, если вы идете на улицу, посещаете магазин и другие общественные места, во время поездки в общественном транспорте», — поделился Шапша.

По словам чиновника, в аптеках нет дефицита масок. Он также подчеркнул, что если цена не устраивает, то каждый может сам себе ее сшить.