Масочный режим ввели в Калужской области
И.о. губернатора Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе ввели обязательный масочный режим. Об этом написал сайт «Известия».
Данная мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«Подписал постановление об этом. Масочный режим обязателен, если вы идете на улицу, посещаете магазин и другие общественные места, во время поездки в общественном транспорте», — поделился Шапша.
По словам чиновника, в аптеках нет дефицита масок. Он также подчеркнул, что если цена не устраивает, то каждый может сам себе ее сшить.