Масочный режим вновь ввели в Кипре, Катаре и Пакистане

Новые вспышки коронавируса зафиксировали в Кипре, Катаре и Пакистане. Из-за этого в странах вновь ввели масочный режим. Об этом сообщил ТАСС.

При этом на протяжении трех недель в странах ускоряется распространение заболевания. Жители Кипра и Катара, возраст которых превышает 12 лет, обязаны теперь использовать средства защиты во всех общественных местах.

В Пакистане количество заболевших коронавирусом лишь за сутки выросло на 800 человек, передала «Общественная служба новостей».