Оперштаб Минздрава решил вернуть жесткие антиковидные меры во все медицинские учреждения России, сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, теперь медперсонал и пациентов снова обяжут надевать маски, а потоки соматических больных и людей с подозрением на инфекционные заболевания станут разделять.

Врачей, которые работают с инфекционными заболеваниями, обяжут носить не только маски, но и перчатки, респираторы и защитные щитки. На входах в больницы и поликлиники вновь будут измерять температуру тела. По информации Telegram-канала, такое решение приняли 14 июля на заседании оперштаба Минздрава под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По данным канала, новые меры уже начали действовать в некоторых учреждениях Москвы и других регионов страны. В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу. Сейчас он находится на отметке 12,3%.