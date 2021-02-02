Масочный режим в России могут отменить к концу весны

Вирусу все сложнее найти не зараженных, не вакцинированных, не контактирующих с ним людей. Такой процесс, по словам Жемчугова, естественен для каждой эпидемии.

Масочный режим в стране отменят, когда большая часть жителей России будут вакцинировали или перенесшими COVID-19. В каждом регионе должно оказаться до 60-70% людей с антителами. По показателям ближе всего к этому Москва.

Прогноз по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией дал Роспотребнадзор. Это связано с соблюдением противоэпидемических мер. Также свою роль сыграли набирающая обороты вакцинация и то, что часть россиян уже приобрела иммунитет естественным путем. Однако в ведомстве отметили, что небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 возможны в конце зимы — начале весны. В это время, по ее словам, температура около нуля будет сочетаться с повышенной влажностью и слякотью.