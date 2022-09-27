Масочный режим сняли в ОАЭ | 360°

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Масочный режим сняли в ОАЭ

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение отменить масочный режим. Он перестанет действовать с 28 сентября. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

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Однако носить маски все же нужно будет при посещении больниц, мечетей, а также во время поездок в общественном транспорте. Кроме того, маски стоит носить людям с признаками коронавируса, а также при наличии хронических заболеваний.

Коронавирус в России и в мире

Масочный режим

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