Масочный режим сняли в ОАЭ | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Масочный режим сняли в ОАЭ

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение отменить масочный режим. Он перестанет действовать с 28 сентября. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

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Однако носить маски все же нужно будет при посещении больниц, мечетей, а также во время поездок в общественном транспорте. Кроме того, маски стоит носить людям с признаками коронавируса, а также при наличии хронических заболеваний.

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