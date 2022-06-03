Масочный режим отменили в Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov66.ru.

При этом людям, чей возраст превышает 60 лет, стоит соблюдать режим самоизоляции. Указ вступит в силу 4 июня. Жители региона смогут не носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах.