Масочный режим отменили на Ямале

Ношение масок в общественных местах отменили в Ямало-Ненецком автономном округе. Соотвествующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Кроме того, маски можно не носить в транспорте, такси, в лифтах и на парковках. При этом для медработников, людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров использование масок носит рекомендательный характер. Особенно необходимо их носить в медицинских учреждениях.